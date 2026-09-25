Собянин сообщил об уничтожении 17 летевших на Москву беспилотников
Дежурные силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение о первых 10 ликвидированных БПЛА в 01:14 мск в мессенджере Max. Информацию еще о семи сбитых устройствах он опубликовал в 06:07 мск. Экстренные службы работают на месте падения обломков.
С 8:00 мск до 20:00 мск 24 сентября силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над тремя регионами России и одним морем. По данным Минобороны РФ, БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской и Курской областей, Крымом, а также над акваторией Черного моря.