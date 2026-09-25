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Собянин сообщил об уничтожении 17 летевших на Москву беспилотников

Инна Шульгина

Дежурные силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал сообщение о первых 10 ликвидированных БПЛА в 01:14 мск в мессенджере Max. Информацию еще о семи сбитых устройствах он опубликовал в 06:07 мск. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

С 8:00 мск до 20:00 мск 24 сентября силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над тремя регионами России и одним морем. По данным Минобороны РФ, БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской и Курской областей, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

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