Собянин сообщил об уничтожении 17 летевших на Москву беспилотников

С 8:00 мск до 20:00 мск 24 сентября силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над тремя регионами России и одним морем. По данным Минобороны РФ, БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской и Курской областей, Крымом, а также над акваторией Черного моря.