Члену «Яблока» Перепелице дали 4 года по делу об экстремизме

2 июля Перепелица была задержана сотрудниками Следственного комитета России. Причиной уголовного дела в отношении женщины стали ее пожертвования в адрес организации ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , которая на тот момент была запрещена на территории РФ. Женщину отправили в СИЗО до 2 сентября. 29 июля Мосгорсуд признал решение о ее аресте законным.