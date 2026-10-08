Члену «Яблока» Перепелице дали 4 года по делу об экстремизме
Суд Москвы приговорил члена партии «Яблоко» Елену Перепелицу к 4 годам лишения свободы по делу об экстремизме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«Перепелица приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказано в сообщении.
Она признана виновной по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации). В пресс-службе уточнили, что женщина финансировала деятельность организации, которая признана экстремистской в РФ.
Также суд конфисковал у Перепелицы 3500 руб. и мобильный телефон в доход государства.
2 июля Перепелица была задержана сотрудниками Следственного комитета России. Причиной уголовного дела в отношении женщины стали ее пожертвования в адрес организации ФБК
Елене Перепелице 60 лет. Она состоит в партии «Яблоко» с 2017 г.