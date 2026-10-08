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Члену «Яблока» Перепелице дали 4 года по делу об экстремизме

Ведомости

Суд Москвы приговорил члена партии «Яблоко» Елену Перепелицу к 4 годам лишения свободы по делу об экстремизме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Перепелица приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказано в сообщении.

Она признана виновной по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации). В пресс-службе уточнили, что женщина финансировала деятельность организации, которая признана экстремистской в РФ.

Также суд конфисковал у Перепелицы 3500 руб. и мобильный телефон в доход государства.

2 июля Перепелица была задержана сотрудниками Следственного комитета России. Причиной уголовного дела в отношении женщины стали ее пожертвования в адрес организации ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , которая на тот момент была запрещена на территории РФ. Женщину отправили в СИЗО до 2 сентября. 29 июля Мосгорсуд признал решение о ее аресте законным.

Елене Перепелице 60 лет. Она состоит в партии «Яблоко» с 2017 г.

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