Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,614-0,91%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,55+0,02%
Главная / Политика /

В Колумбии убит глава предвыборного штаба кандидата в президенты

Ведомости

В Колумбии были застрелены руководитель предвыборной кампании колумбийского кандидата в президенты Маурисио Девиа Эскобар и его помощник Фабиан Кардона, пишет Bloomberg. Нападение на местный предвыборный штаб кандидата в президенты Абельардо де ла Эсприэльи произошло поздно вечером 15 мая в сельском районе Кубарраль, к югу от столицы Боготы, сообщила губернатор департамента Рафаэла Кортес.

По данным властей, личность нападавших пока не установлена. Сам кандидат в президенты назвал убитых «патриотами», отметив, что они стали жертвами «наркотерроризма». «Они были трусливо убиты, когда несли знамя кампании и мечту о другой Колумбии», – написал де ла Эсприэлья в соцсетях.

Президентские выборы в Колумбии запланированы на 31 мая. Вопрос общественной безопасности является одним из ключевых для избирателей. Согласно последним опросам, де ла Эсприэлья укрепляет свои позиции в борьбе с другим правым кандидатом – сенатором Паломой Валенсией.

При этом лидером первого тура остается левый сенатор Иван Сепеда. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, второй тур состоится в июне.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь