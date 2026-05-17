В Колумбии убит глава предвыборного штаба кандидата в президенты
В Колумбии были застрелены руководитель предвыборной кампании колумбийского кандидата в президенты Маурисио Девиа Эскобар и его помощник Фабиан Кардона, пишет Bloomberg. Нападение на местный предвыборный штаб кандидата в президенты Абельардо де ла Эсприэльи произошло поздно вечером 15 мая в сельском районе Кубарраль, к югу от столицы Боготы, сообщила губернатор департамента Рафаэла Кортес.
По данным властей, личность нападавших пока не установлена. Сам кандидат в президенты назвал убитых «патриотами», отметив, что они стали жертвами «наркотерроризма». «Они были трусливо убиты, когда несли знамя кампании и мечту о другой Колумбии», – написал де ла Эсприэлья в соцсетях.
Президентские выборы в Колумбии запланированы на 31 мая. Вопрос общественной безопасности является одним из ключевых для избирателей. Согласно последним опросам, де ла Эсприэлья укрепляет свои позиции в борьбе с другим правым кандидатом – сенатором Паломой Валенсией.
При этом лидером первого тура остается левый сенатор Иван Сепеда. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, второй тур состоится в июне.