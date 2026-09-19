Грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента международной космической станции. Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.
16 сентября корабль был запущен с Байконура ракетой «Союз-2.1б». Пуск состоялся в 16:33 мск с 31-й площадки космодрома. «Прогресс МС-35» доставит на Международную космическую станцию более 2400 кг грузов: 842 кг топлива для дозаправки, 420 кг воды для космонавтов «Роскосмоса», 50 кг кислорода для пополнения атмосферы МКС, 275 кг продуктов питания, включая свежие, 357 кг средств для санитарных нужд и гигиены, 20 кг медикаментов и средств профилактики невесомости, а также 525 кг оборудования и расходных материалов для содержания станции и научной работы экипажа.
Космонавты «Роскосмоса» в ходе целевой работы «Теледроид» исследуют возможность использования дистанционно управляемого антропоморфного робота для поддержки операций в открытом космосе при орбитальном полете. Для этого на станцию «Прогрессом МС-35» доставлено рабочее место космонавта (экзоскелет), позволяющее управлять роботом. Самого робота доставят следующим грузовым кораблем.