Грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к МКС

16 сентября корабль был запущен с Байконура ракетой «Союз-2.1б». Пуск состоялся в 16:33 мск с 31-й площадки космодрома. «Прогресс МС-35» доставит на Международную космическую станцию более 2400 кг грузов: 842 кг топлива для дозаправки, 420 кг воды для космонавтов «Роскосмоса», 50 кг кислорода для пополнения атмосферы МКС, 275 кг продуктов питания, включая свежие, 357 кг средств для санитарных нужд и гигиены, 20 кг медикаментов и средств профилактики невесомости, а также 525 кг оборудования и расходных материалов для содержания станции и научной работы экипажа.