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Путин: легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер

Ведомости

Единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Первое, что на виду и что мне докладывают, заключается в том, что конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины – ничего не сказано», – сказал он.

Путин отметил, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не означает, что президентский срок пролонгируется. Он также сослался на ст. 111 конституции Украины, где указано, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более в условиях военного положения, когда полномочия парламента продлеваются.

Глава России заявил, что государственность Украины основывается на идее парламентской республики, а не президентской. По его словам, таким образом выстроены конституция и правовые акты. Путин добавил, что если бы на Украине хотели провести президентские выборы, власти отменили бы военное положение, но они этого не сделали.

24 мая Путин заявил, что легитимность президента Украины подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он.

25 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности. Он отметил, что украинцы знают свою конституцию, и порекомендовал обратиться к законодательству Украины для ответа на вопрос о его легитимности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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