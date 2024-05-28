Путин: легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер

Путин отметил, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не означает, что президентский срок пролонгируется. Он также сослался на ст. 111 конституции Украины, где указано, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более в условиях военного положения, когда полномочия парламента продлеваются.