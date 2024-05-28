Путин: легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер
Единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Первое, что на виду и что мне докладывают, заключается в том, что конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины – ничего не сказано», – сказал он.
Путин отметил, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не означает, что президентский срок пролонгируется. Он также сослался на ст. 111 конституции Украины, где указано, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более в условиях военного положения, когда полномочия парламента продлеваются.
Глава России заявил, что государственность Украины основывается на идее парламентской республики, а не президентской. По его словам, таким образом выстроены конституция и правовые акты. Путин добавил, что если бы на Украине хотели провести президентские выборы, власти отменили бы военное положение, но они этого не сделали.
24 мая Путин заявил, что легитимность президента Украины подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он.
25 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности. Он отметил, что украинцы знают свою конституцию, и порекомендовал обратиться к законодательству Украины для ответа на вопрос о его легитимности.