Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о нелегитимности

Кроме того, Путин добавил, что одна из основных целей конференции в Швейцарии заключается в подтверждении легитимности Зеленского западным сообществом. По мнению главы государства, предстоящая конференция по Украине – это пиар-шаг, который не будет иметь значения с юридической точки зрения. Он также пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры.