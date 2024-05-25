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Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о нелегитимности

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности. Он сделал это заявление во время интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

«Меня это несильно беспокоит», – сказал он.

Зеленский отметил, что украинцы знают свою конституцию, и порекомендовал обратиться к законодательству Украины для ответа на вопрос о его легитимности.

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он.

Кроме того, Путин добавил, что одна из основных целей конференции в Швейцарии заключается в подтверждении легитимности Зеленского западным сообществом. По мнению главы государства, предстоящая конференция по Украине – это пиар-шаг, который не будет иметь значения с юридической точки зрения. Он также пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В последний раз Верховная рада продлила его 8 мая на 90 дней.

30 ноября 2023 г. депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, которая закрепляет недопустимость проведения выборов в стране до окончания боевых действий. Документ допускает проведение выборов не ранее чем через шесть месяцев после снятия военного положения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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