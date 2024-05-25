Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о нелегитимности
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности. Он сделал это заявление во время интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
«Меня это несильно беспокоит», – сказал он.
Зеленский отметил, что украинцы знают свою конституцию, и порекомендовал обратиться к законодательству Украины для ответа на вопрос о его легитимности.
24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он.
Кроме того, Путин добавил, что одна из основных целей конференции в Швейцарии заключается в подтверждении легитимности Зеленского западным сообществом. По мнению главы государства, предстоящая конференция по Украине – это пиар-шаг, который не будет иметь значения с юридической точки зрения. Он также пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В последний раз Верховная рада продлила его 8 мая на 90 дней.
30 ноября 2023 г. депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, которая закрепляет недопустимость проведения выборов в стране до окончания боевых действий. Документ допускает проведение выборов не ранее чем через шесть месяцев после снятия военного положения.