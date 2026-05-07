SBER319,9-0,4%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,53-0,01%RGBITR781,01+0,02%
Политика

Bloomberg: Умеров полетит в Майами на встречу Уиткоффом

Ведомости

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров планирует на этой неделе поездку в Майами, где у него намечена встреча со специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства, включая чиновника Белого дома, воздержались от уточнений относительно тем обсуждения.

5 мая депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Умеров уехал в заграничную командировку на фоне обнародования новых аудиозаписей по делу о коррупции бизнесмена Тимура Миндича. 3 мая посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что появление на «пленках Миндича» Умерова говорит о том, что на Украине идет «передел оборонного сектора».

28 апреля журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал записи прослушки в киевской квартире Миндича. На новых «записях Миндича» есть разговор от 8 июля 2025 г. с тогдашним министром обороны Умеровым, сообщала украинская «Страна». Они обсуждали поставки ВСУ бронежилетов и назначения на госдолжности, в частности, посла в США.

Последние переговоры украинской делегации в составе с Умеровым со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись 23 марта. 24 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщала, что Киев столкнулся с угрозой прекращения американской помощи из-за отказа выводить войска из Донбасса, на чем настаивают США в рамках переговоров с Украиной. По информации издания, в Вашингтоне рассматривают сценарий, при котором Украина отказывается от части территорий в обмен на гарантии безопасности и финансовую помощь на восстановление.

