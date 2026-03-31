Зеленский: Россия дала два месяца на вывод ВСУ из Донбасса
Россия рассчитывает взять Доннбасс полностью под свой контроль за два месяца, и если Украина не выведет войска до тех пор, то условия мира якобы будут другими. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна».
«Я удивлен, как можно до сих пор в это верить», – отметил он.
По словам Зеленского, такие сигналы Москва передает Киеву через Вашингтон.
30 марта президент Украины призвал к прекращению огня на Пасху. Он также подчеркнул, что украинская сторона готова к переговорам о любом прекращении огня, включая полное прекращение огня, энергетическое перемирие, перемирие на море и в небе. В Кремле в ответ заявили, что не видят «четко сформулированной» инициативы по пасхальному перемирию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сторонам необходим «мир, а не на перемирие», и призвал Зеленского «взять ответственность и принять решение». «Позже это решение придется принимать более дорогой ценой», – отметил также представитель Кремля.
26 марта украинский лидер в интервью Reuters заявил, что Вашингтон требует от Киева вывести войска из Донбасса. Только после этого американцы готовы согласовать гарантии безопасности на высоком уровне. Он не стал уточнять свое отношение к этому требованию, заявив, что такой шаг может поставить под угрозу безопасность Украины и ЕС.
17 февраля в интервью Axios Зеленский допускал вывод войск из Донбасса при условии ответного шага и отвода российских сил на «эквивалентное расстояние». Он предположил, что, если соглашение зафиксирует текущую линию соприкосновения, украинцы могут поддержать этот вариант на референдуме.