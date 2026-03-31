Зеленский: Россия дала два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

30 марта президент Украины призвал к прекращению огня на Пасху. Он также подчеркнул, что украинская сторона готова к переговорам о любом прекращении огня, включая полное прекращение огня, энергетическое перемирие, перемирие на море и в небе. В Кремле в ответ заявили, что не видят «четко сформулированной» инициативы по пасхальному перемирию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сторонам необходим «мир, а не на перемирие», и призвал Зеленского «взять ответственность и принять решение». «Позже это решение придется принимать более дорогой ценой», – отметил также представитель Кремля.