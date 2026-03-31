Кремль не увидел в заявлениях Зеленского предложения о пасхальном перемирии
Кремль не увидел четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию в заявлениях, которые сделал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что он говорил о готовности и желании пойти на любое временное перемирие.
«Мы еще раз повторяем, Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие. <...> Позже это решение придется принимать более дорогой ценой», – добавил Песков.
По его словам, Киев нуждается в перемирии, потому что динамика на фронтах свидетельствует о том, что российские войска продвигаются вперед по всей линии фронта.
30 марта Зеленский объявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасху. Он уточнил, что Киев готов говорить с Москвой о любом прекращении огня, включая полное прекращение огня, энергетическое перемирие, перемирие на море и в небе.
В апреле прошлого года РФ и Украина провели пасхальное перемирие по инициативе Москвы. На следующий день после его объявления Минобороны РФ заявило о нарушении режима тишины украинской стороной. Зеленский заявлял, что на некоторых участках фронта продолжаются штурмовые действия. Позднее он заявил об ударах в Курской и Белгородской областях.