Политика

Зеленский: Украина готова к прекращению огня на Пасху

Ведомости

Украинская сторона готова к прекращению огня на Пасху. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовы и к прекращению огня на пасхальные праздники», – сказал он (цитата по УНН).

Он уточнил, что Киев готов говорить с Москвой о любом прекращении огня, включая полное прекращение огня, энергетическое перемирие, перемирие на море и в небе.

По словам Зеленского, Украина получила от союзников сигналы с просьбой сократить удары по энергетическим объектам России. Киев примет зеркальные меры в случае, если РФ будет готова прекратить атаки на энергообъекты Украины.

В апреле прошлого года РФ и Украина провели пасхальное перемирие по инициативе Москвы. На следующий день после его объявления Минобороны РФ заявило о нарушении режима тишины украинской стороной. Зеленский заявлял, что на некоторых участках фронта продолжаются штурмовые действия. Позднее он заявил об ударах в Курской и Белгородской областях.

