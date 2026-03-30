Зеленский: Украина готова к прекращению огня на Пасху

В апреле прошлого года РФ и Украина провели пасхальное перемирие по инициативе Москвы. На следующий день после его объявления Минобороны РФ заявило о нарушении режима тишины украинской стороной. Зеленский заявлял, что на некоторых участках фронта продолжаются штурмовые действия. Позднее он заявил об ударах в Курской и Белгородской областях.