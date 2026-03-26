Зеленский рассказал о требовании США вывести ВСУ из Донбасса

Вашингтон требует от Киева вывести войска из Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии [безопасности] на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», – сказал он.

Он не стал уточнять свое отношение к этому требованию, заявив, что такой шаг может поставить под угрозу безопасность Украины и ЕС. Зеленский рассчитывает, что американская сторона «поймет, что восточная часть нашей страны является частью наших гарантий безопасности».

О том, что США оказывают давление на Украину по поводу вывода ВСУ с территории Донбасса, писала «Украинская правда» со ссылкой на одного из членов команды Зеленского. Сообщение об этом появилось после встречи делегаций Украины и США в Майами в конце марта.

Вывод украинский войск с восточных регионов страны является одним из ключевых требований Москвы на мирных переговорах. Зеленский допускал вывод войск из Донбасса при условии ответного шага РФ.

