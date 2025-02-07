«Циан» запускает оферту по обмену бумаг Cian Plc. на акции МКПАО

«Циан» – ведущая онлайн-платформа объявлений о недвижимости. Компания представлена на всей территории России и занимает ведущие позиции в ключевых городах и регионах страны. «Циан» входит в число 13 самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости (на основе данных о посещаемости SimilarWeb за декабрь 2024 г.).