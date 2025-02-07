«Циан» запускает оферту по обмену бумаг Cian Plc. на акции МКПАО
7 февраля МКПАО «Циан» запускает оферту для держателей бумаг ее дочерней компании Cian Investments Limited по обмену бумаг, сообщили «Ведомостям» в компании.
В обмене могут принять участие держатели акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian Plc. вне зависимости от цепочки хранения и даты приобретения бумаг. Коэффициент обмена составит один к одному без осуществления денежных расчетов.
Сбор заявок продлится с 7 февраля до 18:00 6 марта.
Согласно сообщению компании, обмен даст возможность держателям акций и АДР Cian Plc. стать акционерами МКПАО «Циан» и получить инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ценным бумагам Cian Plc.
Ожидается, что акцепт оферт продлится до 13 марта, а процедура обмена – в течение 14 рабочих дней с даты акцепта. Торги акциями «Циан» могут начаться 3 апреля.
«Циан» – ведущая онлайн-платформа объявлений о недвижимости. Компания представлена на всей территории России и занимает ведущие позиции в ключевых городах и регионах страны. «Циан» входит в число 13 самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости (на основе данных о посещаемости SimilarWeb за декабрь 2024 г.).
4 февраля «Циан» получил публичный статус – компания была преобразована в МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) и теперь носит название МКПАО «Циан технолоджи лтд». Сокращенное наименование – МКПАО «Циан».
В апреле 2024 г. компания «Циан» объявила о планах редомициляции в Россию. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию и станет публичной компанией с листингом на Мосбирже. 26 августа Cian Technology Ltd. подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.