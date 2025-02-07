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«Циан» запускает оферту по обмену бумаг Cian Plc. на акции МКПАО

Ведомости

7 февраля МКПАО «Циан» запускает оферту для держателей бумаг ее дочерней компании Cian Investments Limited по обмену бумаг, сообщили «Ведомостям» в компании.

В обмене могут принять участие держатели акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian Plc. вне зависимости от цепочки хранения и даты приобретения бумаг. Коэффициент обмена составит один к одному без осуществления денежных расчетов.

Сбор заявок продлится с 7 февраля до 18:00 6 марта.

Согласно сообщению компании, обмен даст возможность держателям акций и АДР Cian Plc. стать акционерами МКПАО «Циан» и получить инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ценным бумагам Cian Plc.

Ожидается, что акцепт оферт продлится до 13 марта, а процедура обмена – в течение 14 рабочих дней с даты акцепта. Торги акциями «Циан» могут начаться 3 апреля.

«Циан» – ведущая онлайн-платформа объявлений о недвижимости. Компания представлена на всей территории России и занимает ведущие позиции в ключевых городах и регионах страны. «Циан» входит в число 13 самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости (на основе данных о посещаемости SimilarWeb за декабрь 2024 г.).

6 февраля Мосбиржа включила акции «Циана» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам с 7 февраля.

4 февраля «Циан» получил публичный статус – компания была преобразована в МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) и теперь носит название МКПАО «Циан технолоджи лтд». Сокращенное наименование – МКПАО «Циан».

В апреле 2024 г. компания «Циан» объявила о планах редомициляции в Россию. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию и станет публичной компанией с листингом на Мосбирже. 26 августа Cian Technology Ltd. подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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