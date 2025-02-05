«Циан» получил публичный статус

6 декабря того же года в компании сообщили, что утвердили политику для первых в своей истории дивидендов. Тогда в «Циане» заявили, что находятся на финальной стадии подготовки к получению публичного статуса. В частности, сформирован совет директоров – девять директоров, пять из которых – независимые, утверждены и внутренние политики.