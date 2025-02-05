«Циан» получил публичный статус
«Циан» получил публичный статус, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке из реестра, компания была преобразована в МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) и теперь носит название МКПАО «Циан Технолоджи Лтд». Сокращенное наименование – МКПАО «Циан». Изменения были внесены 4 февраля.
27 января Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций компании для получения публичного статуса.
В апреле 2024 г. компания «Циан» объявила о планах редомициляции в Россию. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию и станет публичной компанией с листингом на Мосбирже. 26 августа Cian Technology Ltd. подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.
6 декабря того же года в компании сообщили, что утвердили политику для первых в своей истории дивидендов. Тогда в «Циане» заявили, что находятся на финальной стадии подготовки к получению публичного статуса. В частности, сформирован совет директоров – девять директоров, пять из которых – независимые, утверждены и внутренние политики.