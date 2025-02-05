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«Циан» получил публичный статус

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«Циан» получил публичный статус, следует из данных ЕГРЮЛ. 

Согласно выписке из реестра, компания была преобразована в МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) и теперь носит название МКПАО «Циан Технолоджи Лтд». Сокращенное наименование – МКПАО «Циан». Изменения были внесены 4 февраля.

27 января Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций компании для получения публичного статуса.

В апреле 2024 г. компания «Циан» объявила о планах редомициляции в Россию. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию и станет публичной компанией с листингом на Мосбирже. 26 августа Cian Technology Ltd. подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

6 декабря того же года в компании сообщили, что утвердили политику для первых в своей истории дивидендов. Тогда в «Циане» заявили, что находятся на финальной стадии подготовки к получению публичного статуса. В частности, сформирован совет директоров – девять директоров, пять из которых – независимые, утверждены и внутренние политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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