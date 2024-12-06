«Циан» утвердил политику для своих первых дивидендов

За девять месяцев 2024 г. выручка компании составила 9,6 млрд руб. (рост на 15% год к году), выручка основного бизнеса выросла на 14% г/г — до 9 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла до 2,3 млрд руб. (на 13% г/г). Рентабельность по скорректированной EBITDA сократилась на 0,3 п. п. до 24,1%. Прибыль составила 1,7 млрд руб.