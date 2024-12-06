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«Циан» утвердил политику для своих первых дивидендов

Ведомости

МКАО «Циан» утвердил политику для первых в своей истории дивидендов, следует из отчетности компании.

Сейчас МКАО находится на финальной стадии подготовки к получению публичного статуса. В частности, сформирован совет директоров – девять директоров, пять из которых – независимые, утверждены и внутренние политики, включая дивидендную, рассказали в пресс-службе компании.

«Дивидендная политика предусматривает в качестве ориентира распределение в виде дивидендов от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли МКАО “ЦИАН” за соответствующий период», – говорится в сообщении.

За девять месяцев 2024 г. выручка компании составила 9,6 млрд руб. (рост на 15% год к году), выручка основного бизнеса выросла на 14% г/г — до 9 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла до 2,3 млрд руб. (на 13% г/г). Рентабельность по скорректированной EBITDA сократилась на 0,3 п. п. до 24,1%. Прибыль составила 1,7 млрд руб.

В апреле этого года «Циан» объявила о планах редомиляции в Россию. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже. 26 августа Cian Technology Ltd. подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

Группа «Циан» отмечала, что компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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