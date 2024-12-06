«Циан» утвердил политику для своих первых дивидендов
МКАО «Циан» утвердил политику для первых в своей истории дивидендов, следует из отчетности компании.
Сейчас МКАО находится на финальной стадии подготовки к получению публичного статуса. В частности, сформирован совет директоров – девять директоров, пять из которых – независимые, утверждены и внутренние политики, включая дивидендную, рассказали в пресс-службе компании.
«Дивидендная политика предусматривает в качестве ориентира распределение в виде дивидендов от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли МКАО “ЦИАН” за соответствующий период», – говорится в сообщении.
За девять месяцев 2024 г. выручка компании составила 9,6 млрд руб. (рост на 15% год к году), выручка основного бизнеса выросла на 14% г/г — до 9 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла до 2,3 млрд руб. (на 13% г/г). Рентабельность по скорректированной EBITDA сократилась на 0,3 п. п. до 24,1%. Прибыль составила 1,7 млрд руб.
В апреле этого года «Циан» объявила о планах редомиляции в Россию. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже. 26 августа Cian Technology Ltd. подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.
Группа «Циан» отмечала, что компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца этого года.