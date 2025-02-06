Мосбиржа включила акции «Циана» в первый уровень списка ценных бумаг

В апреле 2024 г. компания «Циан» объявила о планах редомициляции в Россию. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию и станет публичной компанией с листингом на Мосбирже. 26 августа Cian Technology Ltd. подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.