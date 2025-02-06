Мосбиржа включила акции «Циана» в первый уровень списка ценных бумаг
Московская биржа включила акции «Циана» (с 5 февраля – МКПАО «Циан технолоджи лтд») в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам с 7 февраля. Это следует из информации на сайте биржи.
Торговый код акций МКПАО «Циан технолоджи лтд» – CNRU.
4 февраля «Циан» получил публичный статус – компания была преобразована в МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) и теперь носит название МКПАО «Циан технолоджи лтд». Сокращенное наименование – МКПАО «Циан».
В апреле 2024 г. компания «Циан» объявила о планах редомициляции в Россию. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию и станет публичной компанией с листингом на Мосбирже. 26 августа Cian Technology Ltd. подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.