В ЦБ предложили усилить роль представителя владельцев облигаций

В ЦБ предложили усилить роль представителя владельцев облигацийНеобходимость определить его возникает гораздо чаще, чем сейчас предусматривает закон
Банк России предложил на уровне закона усилить роль института представителя владельцев облигаций (ПВО) на рынке ценных бумаг – расширить перечень случаев обязательного определения такого лица, обратили внимание «Ведомости». Статью на эту тему в журнале «Вестник НАУФОР» написали главный консультант департамента корпоративных отношений ЦБ Егор Зеленов и главный эксперт того же подразделения Егор Логинов.
ПВО представляет интересы владельцев облигаций перед эмитентом и иными лицами в органах государственной власти, в том числе в судах. Он обязан контролировать исполнение эмитентом обязательств по бумагам, выявлять обстоятельства, способные повлечь за собой нарушение прав и законных интересов держателей, принимать меры, направленные на их защиту.