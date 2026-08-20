«Циан» вдвое увеличил чистую прибыль за первое полугодие

За шесть месяцев 2026 г. совокупная выручка «Циана» увеличилась на 20,5% год к году до 8,3 млрд руб., а за II квартал – на 22,8% до 4,4 млрд руб. Рост выручки превысил динамику рынка недвижимости как в денежном выражении, так и в количестве сделок, говорится в отчетности компании.