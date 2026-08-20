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Главная / Финансы /

«Циан» вдвое увеличил чистую прибыль за первое полугодие

Эксперты ожидают сохранения двузначных темпов роста ключевых показателей
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ведущая онлайн-платформа операций с недвижимостью в России «Циан» отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия и II квартала 2026 г. Чистая прибыль компании за первое полугодие выросла в 2 раза год к году и составила 2,05 млрд руб. Во II квартале показатель вырос на 31,6% до 1 млрд руб.

За шесть месяцев 2026 г. совокупная выручка «Циана» увеличилась на 20,5% год к году до 8,3 млрд руб., а за II квартал – на 22,8% до 4,4 млрд руб. Рост выручки превысил динамику рынка недвижимости как в денежном выражении, так и в количестве сделок, говорится в отчетности компании.

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