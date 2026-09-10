Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян превысило 3 млн

ЦБ РФ сообщал, что во II квартале инвесторы внесли на брокерские счета 1,1 трлн руб., что почти вдвое больше того же периода прошлого года. Это максимальное значение за весь период наблюдений, которые ЦБ ведет с 2021 г. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Рост притока средств розничных инвесторов на фондовый рынок произошел на фоне снижения ставок по депозитам вслед за ключевой, уточняет ЦБ. В течение этого периода Банк России снизил «ключ» трижды – ставка опустилась до 14% с 15%.