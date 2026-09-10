Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян превысило 3 млн
Количество россиян, инвестировавших в фонды денежного рынка Мосбиржи, за год выросло на 33% и превысило 3 млн человек. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год к году и превысило 1200. Об этом сообщается на сайте площадки.
Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу в фонды денежного рынка с начала 2026 г. составил 125 млрд руб. Всего на торговой площадке сделки заключаются с 21 биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) от 14 управляющих компаний.
«Интерес к фондам денежного рынка растет как среди частных инвесторов, так и бизнеса из разных секторов экономики, поскольку эти инструменты известны своей надежностью и предсказуемой доходностью, близкой к ключевой ставке Банка России», – объяснил директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрий Даниленко.
ЦБ РФ сообщал, что во II квартале инвесторы внесли на брокерские счета 1,1 трлн руб., что почти вдвое больше того же периода прошлого года. Это максимальное значение за весь период наблюдений, которые ЦБ ведет с 2021 г. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов. Рост притока средств розничных инвесторов на фондовый рынок произошел на фоне снижения ставок по депозитам вслед за ключевой, уточняет ЦБ. В течение этого периода Банк России снизил «ключ» трижды – ставка опустилась до 14% с 15%.
На фондовом рынке Мосбиржи за указанный период инвесторы заключали в среднем 3 млн сделок ежемесячно, сократив их количество в годовом выражении на 16,66%. Активность снизилась из-за постепенного увеличения доли паевых инвестиционных фондов (ПИФ), продаваемых клиентам напрямую через мобильные приложения банков, говорится в обзоре ЦБ.