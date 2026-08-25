Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во II квартале

Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во II кварталеДля закрепления тренда необходим прогресс в геополитике и дальнейшее снижение ключевой ставки
Чистый приток денег российских инвесторов на брокерские счета с апреля по июнь 2026 г. составил 1,1 трлн руб., что почти вдвое больше того же периода прошлого года (574 млрд руб.), сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей брокеров. Это максимальное значение за весь период наблюдений, которые ЦБ ведет с 2021 г. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов.
Рост притока средств розничных инвесторов на фондовый рынок произошел на фоне снижения ставок по депозитам вслед за ключевой, уточняет ЦБ. В течение этого периода Банк России снизил «ключ» трижды – ставка опустилась до 14% с 15%.
Объем портфелей розничных инвесторов за II квартал вырос на 24% год к году до 13,6 трлн руб. Из указанной суммы около 12,7 трлн руб. приходилось на ценные бумаги, а 400 млрд руб. – на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Количество клиентов без учета небольших счетов в то же время увеличилось на 15% до 5,9 млн лиц по сравнению с 5,1 млн годом ранее. Нетто-взносы (разница между всеми суммами, которые инвесторы внесли на свои счета, и суммами, которые они с этих счетов вывели) клиентов нивелировали эффект от отрицательной переоценки портфелей из-за снижения котировок акций на рынке, уточняет ЦБ в обзоре.
Количество уникальных клиентов, зарегистрированных на Мосбирже, по итогам II квартала выросло до 41,9 млн лиц, увеличившись на 13% год к году. Это 55% экономически активного населения страны.
На фондовом рынке Мосбиржи за указанный период инвесторы заключали в среднем 3 млн сделок ежемесячно, сократив их количество в годовом выражении на 16,66%. Активность снизилась из-за постепенного увеличения доли паевых инвестиционных фондов (ПИФ), продаваемых клиентам напрямую через мобильные приложения банков, говорится в обзоре ЦБ.
Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) у физических лиц во II квартале составил 2,3 млн руб. (+7% г/г). Рост произошел благодаря ускоренному увеличению числа клиентов в сегменте вложений от 6 млн до 50 млн руб. Так, количество клиентов с размером счета от 10 000 до 1 млн руб. за квартал сократилось на 1%, в то время как клиентов с размером счета от 1 млн до 100 млн руб. стало больше на 3%. В сегменте состоятельных инвесторов (от 100 млн руб.) число клиентов и объем их портфелей выросли лишь на 1%, до 14 800 штук и 6,1 трлн руб. соответственно.
Число квалифицированных инвесторов среди граждан к концу июня 2026 г. превысило 1 млн человек и выросло на 11% год к году. На них приходится 76% объема всех активов физлиц. Примечательно, что у 30% таких инвесторов размер счета не превышает 10 000 руб., а у 51% находится в диапазоне от 10 000 руб. до 6 млн руб.
Доля облигаций резидентов в структуре портфелей граждан выросла до 37% по сравнению с 35% годом ранее. Рост обеспечили в основном небанковские корпоративные облигации. В частности, в течение квартала розничные инвесторы приобрели на бирже государственных и корпоративных облигаций на 358 млрд руб.
В сегменте ОФЗ основной спрос был сосредоточен в бумагах со сроком до погашения свыше 10 лет, в корпоративных облигациях – на среднесрочных бумагах со сроком до погашения от 1 до 4 лет в ходе первичных размещений.
Кроме того, в условиях снижения индекса Мосбиржи розничные инвесторы покупали подешевевшие акции. В период с 1 апреля по 30 июня показатель снизился на 15,38% до 2348,15 пункта. При этом доля российских акций в портфелях физических лиц снизилась до 20% по сравнению с 28% годом ранее. Это минимальное значение с начала наблюдений в конце 2021 г., говорится в обзоре ЦБ. С начала июля индекс Мосбиржи потерял еще 13,9%, снизившись до 2071,2 пункта.
Доля иностранных активов в портфелях российских инвесторов по итогам II квартала 2026 г. составила 14% (годом ранее 16%). Из них 13% – иностранные ценные бумаги.
Пока не будет достигнут реальный прогресс в сфере геополитики, говорить об устойчивом восстановлении российского фондового рынка и притоке средств инвесторов рано, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Тимур Хайруллин.
Чтобы тренд на увеличение притока средств на брокерские счета закрепился, ключевая ставка должна продолжить снижаться, но пока такой уверенности нет, добавил начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев. На конец 2026 г. диапазон средней ключевой ставки составляет 14,5 – 14,6%.
Одним из факторов роста активов на брокерских счетах до конца года может быть сохраняющийся повышенный спрос населения на наличные из банковского сектора, считает Сергеев. В июле объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 млрд руб., превысив средний показатель в 1,7 раза, свидетельствуют данные ЦБ. В среднем каждый месяц в обращение добавляют по 380,7 млрд руб.