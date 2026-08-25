Инвесторы внесли рекордную сумму на брокерские счета во II квартале

Объем портфелей розничных инвесторов за II квартал вырос на 24% год к году до 13,6 трлн руб. Из указанной суммы около 12,7 трлн руб. приходилось на ценные бумаги, а 400 млрд руб. – на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Количество клиентов без учета небольших счетов в то же время увеличилось на 15% до 5,9 млн лиц по сравнению с 5,1 млн годом ранее. Нетто-взносы (разница между всеми суммами, которые инвесторы внесли на свои счета, и суммами, которые они с этих счетов вывели) клиентов нивелировали эффект от отрицательной переоценки портфелей из-за снижения котировок акций на рынке, уточняет ЦБ в обзоре.