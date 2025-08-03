Зеленский заявил о договоренности с Россией об обмене 1200 военнопленных

Зеленский заявил о договоренности с Россией об обмене 1200 военнопленныхСписки находятся в процессе формирования
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах обмена пленными по формуле «1200 на 1200». В своем Telegram-канале он отметил, что стороны договорились о процедуре и сейчас согласовывают списки.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил контакты с российской стороной по этому вопросу. Зеленский также упомянул о подготовке к возвращению гражданских лиц.
Зеленский уже встретился с Умеровым и руководителем офиса президента Андреем Ермаком для обсуждения переговорного трека с Россией и выполнения договоренностей. По словам украинского лидера, они начали подготовку к новой двусторонней встрече в Стамбуле.
31 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва готова к продолжению диалога с Киевом.
Третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.