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Главная / Политика /

МИД: Россия готова продолжить переговоры с Украиной

Ведомости

Москва готова к продолжению диалога с Киевом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. 

«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.

Как прошел третий раунд переговоров России и Украины
23 июля в cтамбульском дворце Чираган состоялся третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта, а также сформировать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать онлайн по военным, гуманитарным и политическим вопросам.
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23 июля в cтамбульском дворце Чираган состоялся третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта, а также сформировать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать онлайн по военным, гуманитарным и политическим вопросам. / Александр Рюмин / РИА Новости

Кроме того, было предложено сформировать три рабочие группы по отдельным вопросам для ускорения переговоров. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп указал на затягивание переговоров и установил 10-дневный дедлайн для заключения соглашения. Он объяснил это продолжающимися атаками на Украину.

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