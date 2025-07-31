МИД: Россия готова продолжить переговоры с Украиной
Москва готова к продолжению диалога с Киевом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.
Кроме того, было предложено сформировать три рабочие группы по отдельным вопросам для ускорения переговоров. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп указал на затягивание переговоров и установил 10-дневный дедлайн для заключения соглашения. Он объяснил это продолжающимися атаками на Украину.