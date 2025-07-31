МИД: Россия готова продолжить переговоры с Украиной

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23 июля в cтамбульском дворце Чираган состоялся третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта, а также сформировать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать онлайн по военным, гуманитарным и политическим вопросам. / Александр Рюмин / РИА Новости