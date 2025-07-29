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Трамп дал РФ с сегодняшнего дня 10 дней на соглашение о прекращении огня

Он пригрозил пошлинами при отсутствии сделки, но сомневается в их эффекте
Ведомости

С сегодняшнего дня у России есть 10 дней на достижение сделки по прекращению огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета.

На вопрос, когда начинается новый крайний срок для России на 10–12 дней, Трамп заявил, «10 дней с сегодняшнего дня». «И затем мы введем тарифы и прочие меры. Не знаю, повлияет ли это на Россию <...>. Но мы введем тарифы. И разные меры, которые вы применяете – возможно, это повлияет, а возможно, и нет. Но может повлиять», – сказал Трамп.

Он также отметил, что не получил никакого ответа от России с того момента, как объявил о новом дедлайне.

Отвечая на вопрос, переживает ли он за рынок нефти, если он введет санкции против России, Трамп заявил, «Я об этом не переживаю». «У нас в стране достаточно нефти – мы просто увеличим добычу», – сказал он.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявление Трампа о сокращении сроков урегулирования конфликта на Украине.

28 июля Трамп объявил, что не видит прогресса в урегулировании на Украине и принял решение сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Американский глава добавил, что больше не заинтересован в переговорах с президентом России.

14 июля президент США заявил, что если до 3 сентября конфликт на Украине не будет урегулирован, то он введет «очень жесткие» пошлины против России и торговых партнеров страны. Речь шла по меньшей мере о 100%-ных тарифах.

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