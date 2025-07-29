Трамп дал РФ с сегодняшнего дня 10 дней на соглашение о прекращении огня

На вопрос, когда начинается новый крайний срок для России на 10–12 дней, Трамп заявил, «10 дней с сегодняшнего дня». «И затем мы введем тарифы и прочие меры. Не знаю, повлияет ли это на Россию <...>. Но мы введем тарифы. И разные меры, которые вы применяете – возможно, это повлияет, а возможно, и нет. Но может повлиять», – сказал Трамп.