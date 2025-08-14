Аксенов: после обмена военнопленными домой вернутся 59 крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся 59 жителей полуострова.
По его словам, это стало итогом масштабной и системной работы.
«Крымчане возвращаются домой. Я уверен, что для нас это большое событие, для членов их семьи, для них самих, для ребят. Я уверен, что это событие, которое они жизненно долго тоже запомнят. Слава Богу, все двигается в нужном направлении. Ребятам всем хорошего настроения», – заявил Аксенов.
Обмен состоялся 14 августа по формуле «84 на 84». Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают первую медицинскую и психологическую помощь.
После этого все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны РФ.