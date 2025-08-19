Москва передала Киеву еще 1000 тел погибших военных

2 июня в ходе второго раунда российско-украинских переговоров была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Кроме того, Москва передала 6000 тел погибших бойцов вооруженных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский тогда говорил, что переговоры не возобновятся, пока не закончатся обмены.