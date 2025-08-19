Москва передала Киеву еще 1000 тел погибших военных

Москва передала Киеву еще 1000 тел погибших военныхРоссия получила тела 19 бойцов
Россия осуществила передачу Украине еще 1000 тел погибших военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Киев, в свою очередь, передал Москве 19 тел погибших российских военных, добавил собеседник агентства.
2 июня в ходе второго раунда российско-украинских переговоров была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Кроме того, Москва передала 6000 тел погибших бойцов вооруженных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский тогда говорил, что переговоры не возобновятся, пока не закончатся обмены.
Третий раунд переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда РФ и Украина договорились о новых обменах по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия также предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих. 14 августа Украина вернула России 84 российских военнослужащих, а взамен Киев получил 84 военнопленных ВСУ.