Мединский: при обмене Украина приняла только двух своих пленных из списка в 1000

6 августа Мединский официально подтвердил отказ Киева принять 1000 военнопленных солдат ВСУ в рамках договоренностей в Стамбуле об обмене по формуле «1200 на 1200». «Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», – сказал он.