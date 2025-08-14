Мединский: при обмене Украина приняла только двух своих пленных из списка в 1000
В ходе очередного обмена пленными Киев принял только двух военных вооруженных сил Украины (ВСУ) из 1000. Ими оказались Александр Бойчук 1976 года рождения и Владимир Федоренко 1982 года рождения. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
«Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали», – написал он.
14 августа в Минобороны сообщили, что Украина вернула России 84 российских военнослужащих. Взамен Киеву были переданы 84 военнопленных ВСУ. Посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.
Сейчас россияне находятся на территории Белоруссии, где им оказывают первую медицинскую и психологическую помощь. Все они будут доставлены в Россию, чтобы пройти лечение и реабилитацию в больницах Минобороны РФ.
6 августа Мединский официально подтвердил отказ Киева принять 1000 военнопленных солдат ВСУ в рамках договоренностей в Стамбуле об обмене по формуле «1200 на 1200». «Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», – сказал он.