Москалькова рассказала об обмене письмами пленных с украинской стороной

Вечером того же дня помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, что на Украине осталось еще более 20 жителей Курской области, захваченных вооруженными силами Украины при вторжении в регион. Мединский пояснил, что Украина удерживает мирных жителей для дальнейшего обмена.