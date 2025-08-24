Москалькова рассказала об обмене письмами пленных с украинской стороной
Россия и Украина обменялись письмами, которые написали пленные своим родственникам. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен пояснила, что обмен был произведен при встрече с представителем офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Переговоры состоялись при посредничестве Белоруссии.
Москалькова добавила, что в ходе встречи стороны затронули вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, а также формирования для пленных посылок.
До этого Москалькова рассказала, что украинская сторона вернула восемь жителей Курской области. Они прилетели в Подмосковье вместе со 146 военными, которые были возвращены из украинского плена.
Об очередном обмене военнопленными с украинской стороной сообщило Минобороны России 24 августа. В рамках обмена Украине были также переданы 146 военнопленных. В качестве посредника выступили ОАЭ.
Вечером того же дня помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, что на Украине осталось еще более 20 жителей Курской области, захваченных вооруженными силами Украины при вторжении в регион. Мединский пояснил, что Украина удерживает мирных жителей для дальнейшего обмена.