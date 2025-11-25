Что пишут СМИ о переговорах по мирному плану Трампа

Что пишут СМИ о переговорах по мирному плану ТрампаС новым проектом соглашения может не согласиться Россия
21 ноября США представили проект мирного соглашения по завершению конфликта России и Украины. В 28-пунктный документ вошли положения о передачи территорий РФ, гарантиях безопасности для Украины, ограничении численности украинских войск, а также снятии санкций с Москвы. После консультаций Вашингтона и Киева мирный план изменился. Его полный текст опубликован не был, но ряд СМИ сообщили о согласии Украины принять документ США в новом виде. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, Киев и Вашингтон достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта.
«Ведомости» собрали реакцию прессы на возможное согласие Киева на мирное соглашение.
Правительство Украины согласилось на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа, сообщил неназванный американский чиновник. Достигнуто общее понимание по предложению, однако детали еще предстоит проработать.
Украина поддерживает «суть» мирного соглашения после интенсивных переговоров между официальными лицами США и Украины в Женеве, рассказал неназванный украинский чиновник. «Наиболее чувствительные» вопросы соглашения должны быть обсуждены Трампом и президентом Владимиром Зеленским.
Украинцы согласились на мирное соглашение. Осталось уладить некоторые мелкие детали, но они согласны на мирное соглашение, рассказал американский чиновник.
В число острых вопросов, которые предстоит обсудить, входят положения территорий, гарантии безопасности, которые должны быть решены на уровне президентов. На встрече в Женеве был достигнут прогресс в смягчении яростного сопротивления Киева и его европейских союзников мирному предложению из 28 пунктов, выдвинутому командой Белого дома.
25 ноября в Абу-Даби проходят переговоры с участием официальных лиц США, России и Украины, что станет последним шагом в попытках администрации Трампа «продвинуть» мирное соглашение для прекращения конфликта на Украине. На них присутствует министр армии США Дэн Дрисколл, который оценил диалог с оптимизмом.
В документе повторялись многие тезисы, ранее озвученные Кремлем. Какими бы ни были его истоки, план является «катастрофой» для Украины и Европы по нескольким причинам. Во-первых, это вынудит Украину добровольно передать России территории, которые она не контролирует. Во-вторых, он серьезно ограничивает суверенитет Украины, ограничивая численность ее вооруженных сил 600 000 человек и вынуждая ее отказаться от стремления к членству в НАТО. Также план предусматривает амнистию для «всех сторон» и не дает никаких конкретных гарантий безопасности для Украины, в значительной степени опираясь на «добрую волю» России не вторгаться снова.
Россия вряд ли примет изменения в новом мирном плане по прекращению боев, на который договорились США и Украина.
Измененный план мирного урегулирования на Украине должен отражать «дух и букву» договоренностей, достигнутых между президентом Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров заявил, что Россия приветствует первоначальный вариант мирного плана США для Украины, который Киев и его союзники посчитали слишком выгодным для Москвы.
Российско-украинский конфликт, скорее всего, будет поэтапно заморожен до промежуточных выборов в США в ноябре 2026 г. На поле боя Россия обладает относительным преимуществом и продолжает подрывать боеспособность Украины, что еще больше осложняет положение Киева. Хотя Украина и Европа сохраняют определенную готовность и боеспособность к борьбе, серьезное ухудшение ситуации на поле боя вынудит Киев пойти на компромисс, чтобы избежать больших потерь.