Что пишут СМИ о переговорах по мирному плану Трампа

В документе повторялись многие тезисы, ранее озвученные Кремлем. Какими бы ни были его истоки, план является «катастрофой» для Украины и Европы по нескольким причинам. Во-первых, это вынудит Украину добровольно передать России территории, которые она не контролирует. Во-вторых, он серьезно ограничивает суверенитет Украины, ограничивая численность ее вооруженных сил 600 000 человек и вынуждая ее отказаться от стремления к членству в НАТО. Также план предусматривает амнистию для «всех сторон» и не дает никаких конкретных гарантий безопасности для Украины, в значительной степени опираясь на «добрую волю» России не вторгаться снова.