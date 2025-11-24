Bloomberg узнал, какие пункты исключили из мирного плана Трампа

В ходе переговоров в Женеве из плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта исключили план по выделению Киеву около $100 млрд из замороженных российских активов на усилия по восстановлению страны под руководством США. Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от неизрасходованных активов, которые будут переведены в американо-российский инвестиционный фонд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.