Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg узнал, какие пункты исключили из мирного плана Трампа

Киеву не выделят $100 млрд из замороженных российских активов для восстановления страны
Анастасия Брянцева
The White House
The White House

В ходе переговоров в Женеве из плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта исключили план по выделению Киеву около $100 млрд из замороженных российских активов на усилия по восстановлению страны под руководством США. Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от неизрасходованных активов, которые будут переведены в американо-российский инвестиционный фонд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что администрация Трампа также начала взаимодействовать с Евросоюзом. Они добавили, что первоначальный проект плана застал Киев и украинских союзников врасплох своими требованиями к украинской стороне.

Заместитель главы администрации президента Украины Игорь Брусило заявил Bloomberg, что любые обсуждения, касающиеся территориальных вопросов, которые являются основой потенциального урегулирования, скорее всего, будут обсуждаться на встрече украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом. 

США сочли европейские поправки к мирному плану «полезными»

Политика / Международные отношения

«Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них останутся невыясненными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовить почву для встречи, чтобы окончательно согласовать идею», – сказал Брусило. 

Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники писал, что большинство положений американского мирного плана удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров в Женеве. По данным издания, делегации смогли урегулировать вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных. Эти пункты были доработаны после обсуждений, которые участники переговоров назвали «самыми продуктивными за последние десять месяцев». Территориальные уступки и закрепление невступления Украины в НАТО в Конституции стороны решили обсудить на уровне президентов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте