США сочли европейские поправки к мирному плану «полезными»
США считают, что европейские предложения по корректировке мирного плана по Украине были «полезными», однако Вашингтон по-прежнему рассматривает в качестве основы переговоров свой первоначальный проект. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, участвовавший в консультациях.
По словам источника, точное количество пунктов в документе пока не утверждено. Однако основой для обсуждений остается американская версия, а не проект, который европейская сторона распространила в выходные.
Источник отметил, что европейские государства опасаются оказаться в стороне от переговоров и потому работали в рамках 28-пунктного плана США, предлагая собственные поправки, вместо того чтобы формировать альтернативный документ, чтобы «не раздражать американцев».
Как следует из проекта, с которым ознакомилась The Washington Post, европейские правки направлены на исключение положений, которые могли бы ограничить украинские вооруженные силы либо вынудить Киев к территориальным уступкам.
Ранее Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.
Также 24 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия знакома лишь с одним вариантом мирного плана по конфликту на Украине. Что же касается тех планов, которые сейчас «гуляют» в СМИ, в частности, европейский план «совершенно конструктивно» не подходит России, заявил он.