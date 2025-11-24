Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США сочли европейские поправки к мирному плану «полезными»

Ведомости

США считают, что европейские предложения по корректировке мирного плана по Украине были «полезными», однако Вашингтон по-прежнему рассматривает в качестве основы переговоров свой первоначальный проект. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, участвовавший в консультациях.

По словам источника, точное количество пунктов в документе пока не утверждено. Однако основой для обсуждений остается американская версия, а не проект, который европейская сторона распространила в выходные.

Источник отметил, что европейские государства опасаются оказаться в стороне от переговоров и потому работали в рамках 28-пунктного плана США, предлагая собственные поправки, вместо того чтобы формировать альтернативный документ, чтобы «не раздражать американцев».

Как следует из проекта, с которым ознакомилась The Washington Post, европейские правки направлены на исключение положений, которые могли бы ограничить украинские вооруженные силы либо вынудить Киев к территориальным уступкам.

Ранее Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.

Также 24 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия знакома лишь с одним вариантом мирного плана по конфликту на Украине. Что же касается тех планов, которые сейчас «гуляют» в СМИ, в частности, европейский план «совершенно конструктивно» не подходит России, заявил он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её