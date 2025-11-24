США сочли европейские поправки к мирному плану «полезными»

Также 24 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия знакома лишь с одним вариантом мирного плана по конфликту на Украине. Что же касается тех планов, которые сейчас «гуляют» в СМИ, в частности, европейский план «совершенно конструктивно» не подходит России, заявил он.