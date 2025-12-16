Американо-украинская встреча в Берлине не привела к компромиссу по Донбассу

Американо-украинская встреча в Берлине не привела к компромиссу по ДонбассуНо Киев и Брюссель допускают отказ от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от ЕС и США
Переговоры в Берлине 14–15 декабря между президентом Украины Владимиром Зеленским, спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером не привели к территориальному компромиссу по Донбассу, который можно было бы представить России. Это, не вдаваясь в детали, подтвердил вечером 15 декабря и сам Зеленский.
«Не все вопросы просты. Есть сложные вещи, в частности, что касается территорий. <...> Мне кажется, что пока у нас разные позиции [с США]», – заявил президент на совместной с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пресс-конференции в Берлине. С ним он встретился вскоре после завершения двухдневных переговоров с американцами (цитата по трансляции на YouTube-канале АРТ).
О том, что Зеленский не согласен на предлагавшуюся (по данным СМИ) в «плане Трампа» демилитаризованную зону (ДМЗ) с выводом украинских войск из Славянcко-Краматорской агломерации Донбасса, в течение дня 15 декабря сообщили американские Politico, Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ), а также немецкий Bild. По данным Bild, США предложили Украине вывести войска с 5600 кв. км в Донбассе, которые Москва считает в соответствии с Конституцией российскими территориями.
Эта зона, по мысли американцев, становится «демилитаризованной экономической зоной» без входа российских войск. Как следует из утечек в СМИ, «план Трампа» предусматривает фактическое признание Киевом контроля Москвы над Крымом и Донбассом и заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.
Помощник президента России Юрий Ушаков 12 декабря заявил, что компромиссом по ДМЗ может быть ввод в Славянско-Краматорскую агломерацию после ухода ВСУ вместо российской армии подразделений Росгвардии, которая, впрочем, имеет на своем вооружении тяжелую технику. Как сообщала Politico, Украина в попытке привлечь Трампа предлагала также создать в этой ДМЗ свободную экономическую зону (СЭЗ), где могли бы работать американские предприниматели.
Но уже в понедельник французский дипломатический источник сообщил Politico, что Украина отказалась от идеи СЭЗ. А украинские собеседники Bild сообщили, что и от ДМЗ в версии американцев отказался сам Зеленский. «Если украинские войска отступают, скажем, на 5–10 км, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь?» – цитирует Bild его слова. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк озвучил идентичную идею в интервью французской Le Monde еще 12 декабря, а в целом отвод войск на равное расстояние от будущей линии разграничения и ранее предлагался украинской стороной и ее европейскими партнерами. По данным Bild, украинский лидер на переговорах 14–15 декабря в Берлине повторил не раз ранее обозначенное им публично согласие лишь на заморозку конфликта вдоль актуальной линии боевого соприкосновения.
В свою очередь Уиткофф по итогам первого дня переговоров заявлял в посте в соцсети Х о «значительном прогрессе». По данным WSJ, «прогресс» может заключаться в согласии Украины ограничить численность ВСУ верхней планкой в 800 000 человек, что и так примерно равно их существующей численности, по заявлениям самого Зеленского в начале 2025 г., а также едва ли доступно для поддержания в мирное время без мобилизации.
При этом в парафированных договоренностях России и Украины в Стамбуле в апреле 2022 г. желаемая Москвой численность ВСУ обозначалась в 85 000 военнослужащих, а национальной гвардии – в 15 000, в сумме – 100 000 человек, что в 8 раз меньше нынешнего компромисса.
Идея с ДМЗ была обречена на неудачу, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Больше всего она не устраивала Украину, так как ее создание подразумевало вывод в первую очередь ВСУ, хотя и Россия тоже не была в восторге, подчеркивает эксперт. Предложение разместить Росгвардию ведет скорее к тому, что зона перестанет быть демилитаризованной – в ней будут действовать российские вооруженные формирования, формально не относящиеся к Минобороны, замечает Лукьянов.
Идея ДМЗ не выглядит проработанной, ведь там все равно должен кто-то осуществлять власть и у этой власти неизбежно будет оружие, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. А на фоне отказа Украины выводить ВСУ из Донбасса можно констатировать, что попытка прийти к мирным переговорам Москвы и Киева в настоящее время провалилась и до обсуждения параметров ДМЗ еще очень далеко.
WSJ сообщила, что европейские и украинские официальные лица в ответ на требование США о ДМЗ и выводе ВСУ хотят получить ответ, что «предпримут США, если Россия нарушит мирное соглашение». Еще до начала обсуждений в Берлине Зеленский сообщил журналистам, что на встрече с Уиткоффом и Кушнером намерен сфокусироваться на предоставлении «надежных гарантий безопасности». О том, что вопрос уступки контроля территорий Украиной связан с гарантиями безопасности, заявила 15 декабря и глава европейской дипломатии Кая Каллас на заседании министров иностранных дел Евросоюза.
При этом само членство в НАТО, которого много лет добивалась Украина и обозначила как цель в конституции в начале 2019 г. при Петре Порошенко, уже, по-видимому, не рассматривается украинскими властями как приоритет.
О готовности отказаться от «атлантической интеграции» в обмен на гарантии безопасности США и Европы Зеленский якобы заявил на переговорах в Берлине, пишет Financial Times. Украинский президент, по данным британской газеты, отметил, что любой план будет включать в себя уступки, но Киеву по-прежнему необходимы гарантии, аналогичные ст. 5 договора НАТО. Днем 15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что требование Украиной членства в НАТО для Москвы «вопрос один из краеугольных». «И конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. Но в этом как раз заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим вести в мегафонном формате», – сказал Песков.
По итогам второго дня переговоров представитель Белого дома вечером 15 декабря заявил Sky News, что в Берлине решено «90% вопросов между Россией и Украиной». В их числе названы согласие Москвы на евроинтеграцию Киева и гарантии безопасности для него, аналогичные ст. 5 договора о НАТО, на которые Трамп, по его мнению, считает себя способным убедить Россию.
Сам американский президент заявил поздно вечером 15 декабря, что обсудил украинское урегулирование с Зеленским и европейскими лидерами. Переговоры идут «хорошо», Россия хочет завершения конфликта, и его окончание близко «как никогда», сказал Трамп.
Позже было опубликовано совместное заявление европейских лидеров, в котором они объявили о совместной с США поддержке и обеспечении гарантий безопасности Украины. При этом европейцы вновь призвали к созданию «многонациональных силы Украины», сформированных из стран «коалиции желающих» и при участии США. Также предлагается создать «механизм мониторинга и проверки прекращения огня» под руководством американцев.
То, что США и страны ЕС впервые достигли согласия о гарантиях безопасности Киеву наподобие ст. 5 НАТО, подтвердил на общей пресс-конференции с Зеленским и Мерц вечером 15 декабря. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал канцлер ФРГ.
Украинское руководство, судя по всему, действительно готово пойти на формальный отказ от членства в НАТО, говорит Лукьянов: «Хотя уже давно очевидно, что Запад и так не собирался принимать Украину в альянс». Пока можно констатировать отказ США от принятия Украины в блок, но, с точки зрения России, это следует зафиксировать юридически, на что украинское руководство пока не идет, замечает Силаев: «Вместо этого Киев сейчас якобы отказывается от курса на вступление в НАТО, не убирая его из конституции, и, видимо, намерен потом к нему вернуться. Так Украина хочет исполнить выдвинутые ей требования лишь формально».