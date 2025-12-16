Американо-украинская встреча в Берлине не привела к компромиссу по Донбассу

Но уже в понедельник французский дипломатический источник сообщил Politico, что Украина отказалась от идеи СЭЗ. А украинские собеседники Bild сообщили, что и от ДМЗ в версии американцев отказался сам Зеленский. «Если украинские войска отступают, скажем, на 5–10 км, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь?» – цитирует Bild его слова. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк озвучил идентичную идею в интервью французской Le Monde еще 12 декабря, а в целом отвод войск на равное расстояние от будущей линии разграничения и ранее предлагался украинской стороной и ее европейскими партнерами. По данным Bild, украинский лидер на переговорах 14–15 декабря в Берлине повторил не раз ранее обозначенное им публично согласие лишь на заморозку конфликта вдоль актуальной линии боевого соприкосновения.