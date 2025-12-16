Трамп подтвердил отсутствие дедлайна по урегулированию конфликта на Украине
В урегулировании украинского конфликта отсутствует дедлайн. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете после переговоров по урегулированию с украинской стороной. Трансляцию приводит Associated Press.
При этом в ноябре американский лидер говорил, что считает 27 ноября подходящим дедлайном для рассмотрения Украиной его плана. По его словам, «время вполне подходящее». Трамп тогда подчеркнул, что Россия не хочет продолжения конфликта.
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. «Нужно встречаться и работать» для создания условий для завершения конфликта, заявил украинский лидер.