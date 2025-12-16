Трамп подтвердил отсутствие дедлайна по урегулированию конфликта на Украине

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. «Нужно встречаться и работать» для создания условий для завершения конфликта, заявил украинский лидер.