Мерц: Евросоюз и США договорились о гарантиях безопасности Киеву
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводил DW News (признана иноагентом и нежелательной организацией в России).
Он отметил, что это соглашение имеет содержательные аспекты, которые раньше не озвучивались. По словам Мерца, Евросоюз и США готовы совместно предоставить Украине гарантии безопасности.
США взяли на себя политические, а в перспективе и юридические обязательства в рамках этого соглашения, подчеркнул канцлер ФРГ.
Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной защиты. Она подразумевает, что военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса.
13 декабря Axios со ссылкой на источник в США сообщил, что администрация американского президента готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут основываться на пятой статье Североатлантического договора.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря заявил, что Киев откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров. Но, по словам украинского лидера, партнеры Киева не поддержали его в этом вопросе. Зеленский заявил, что Украина откажется от этого стремления, если будет двустороннее соглашение с США о гарантиях безопасности, а также гарантии безопасности от ЕС и других стран. Президент Украины подчеркнул, что это «уже компромисс».