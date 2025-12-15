Мерц: Евросоюз и США договорились о гарантиях безопасности Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря заявил, что Киев откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров. Но, по словам украинского лидера, партнеры Киева не поддержали его в этом вопросе. Зеленский заявил, что Украина откажется от этого стремления, если будет двустороннее соглашение с США о гарантиях безопасности, а также гарантии безопасности от ЕС и других стран. Президент Украины подчеркнул, что это «уже компромисс».