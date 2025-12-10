Готов ли Дональд Трамп инициировать смену Владимира Зеленского

Готов ли Дональд Трамп инициировать смену Владимира ЗеленскогоАмериканский президент заявил, что настало время провести выборы на Украине
Пришло время провести выборы на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico, опубликованном 9 декабря. На вопрос, время ли сейчас проводить выборы на Украине, Трамп ответил: «Да. Я думаю, время настало. Думаю, очень важное время для проведения выборов. Они используют конфликт, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинцы могут, должны иметь выбор. И, может быть, Зеленский победил бы. Но у них долго не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но это становится все меньше похоже на нее».
В том же интервью американский президент в очередной раз подчеркнул, что Россия сохраняет инициативу на поле боя. Он также объяснил, что «понимание» по поводу невозможности интеграции Украины в НАТО существовало «задолго до (президента России Владимира Путина. – «Ведомости»)». Трамп не забыл своих европейских союзников, уточнив, что они не справляются со многими вопросами, а также не придерживаются правильного курса в том, что касается украинского урегулирования.
За некоторое время до интервью с Politico, в ночь на 8 декабря, Трамп заявил журналистам о «разочарованности» в Зеленском, так как на тот момент он якобы не ознакомился с американским предложением по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что общается с «лидерами Украины» и им план Трампа нравится. Через несколько часов, находясь в турне по Европе (было запланировано посещение Брюсселя, Лондона и Рима 8 и 9 декабря), Зеленский заявил агентству Bloomberg, что участники переговоров по-прежнему расходятся во мнениях по поводу территориального вопроса: «Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс».
В начале своего второго срока Трамп уже говорил о необходимости провести выборы на Украине. 19 февраля, через неделю после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным и на следующий день после встречи представителей Москвы и Вашингтона в саудовском Эр-Рияде, Трамп заявил: «И послушайте, пришло время выборов. У них уже давно не было выборов. Замечательно сказать: «Вы знаете, у нас не может быть выборов». Но пришло время». Позже, уже после знаменитой перепалки с Зеленским 28 февраля, Трамп также намекал на возможность новых выборов, но затем отошел от этой темы.
Трамп хочет всеми возможными способами склонить Зеленского к уступкам по урегулированию, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт объяснил, что нынешние заявления о выборах – логическое продолжение недавних слов Трампа о недовольстве тем, что Зеленский не ознакомился с американским планом предложений по урегулированию. Но это не единственный фактор. «Трамп понимает, что неоднозначность юридического статуса Зеленского рождает ряд вызовов для переговоров, поэтому хочет каким-то образом решить этот вопрос», – сказал Кошкин. При этом он уточнил, что Трамп допускает победу как Зеленского, так и любого другого украинского политика, потому что для него (Трампа) главное – переговоры в нужном ему русле.
Слова Трампа о выборах – черная метка для Зеленского со стороны Трампа, говорит политолог-американист Малек Дудаков. В американском понимании, подчеркнул эксперт, отказ Украины проводить выборы делает из нее автократию, что вредит ее международному имиджу. В связи с этим Дудаков допускает стремление американцев сменить Зеленского. При этом эксперт указал, что ввиду видимой неготовности Зеленского и его окружения отказаться от власти конфликт между ними и Трампом будет усугубляться. Среди возможных претендентов на пост президента Украины Дудаков назвал мэра Киева Виталия Кличко и бывшего премьера Юлию Тимошенко.