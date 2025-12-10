Готов ли Дональд Трамп инициировать смену Владимира Зеленского

Пришло время провести выборы на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico, опубликованном 9 декабря. На вопрос, время ли сейчас проводить выборы на Украине, Трамп ответил: «Да. Я думаю, время настало. Думаю, очень важное время для проведения выборов. Они используют конфликт, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинцы могут, должны иметь выбор. И, может быть, Зеленский победил бы. Но у них долго не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но это становится все меньше похоже на нее».