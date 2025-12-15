Газета
Главная / Политика /

Axios: следующий раунд переговоров США и Украины пройдет 20 и 21 декабря

Ведомости

Следующий раунд переговоров Киева и Вашингтона может пройти в эти выходные – 20 и 21 декабря, возможно, в Майами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник. 

По словам собеседника портала, во встрече примут участие рабочие группы и военные обеих стран. Делегации будут «изучать карты», отметил он.

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Со стороны Вашингтона в них приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, украинскую делегацию возглавлял украинский лидер Владимир Зеленский. Переговоры длились два дня.

Трамп проведет телефонный разговор с Зеленским для обсуждения мирного соглашения

Политика / Международные новости

После переговоров президент Украины дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения. «Нужно встречаться и работать» для создания условий для завершения конфликта, заявил Зеленский. 

При этом один из украинских дипломатов сообщил Bloomberg, что украинские и американские переговорщики продвинулись в обсуждении возможного мирного соглашения и рассчитывают приблизиться к договоренностям уже к концу дня. Это подтвердил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

