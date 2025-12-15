Axios: следующий раунд переговоров США и Украины пройдет 20 и 21 декабря

При этом один из украинских дипломатов сообщил Bloomberg, что украинские и американские переговорщики продвинулись в обсуждении возможного мирного соглашения и рассчитывают приблизиться к договоренностям уже к концу дня. Это подтвердил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.