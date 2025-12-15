Трамп проведет телефонный разговор с Зеленским для обсуждения мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Ожидается, что они обсудят мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Guardian.
Как рассказал официальный представитель Белого дома, Россия в рамках мирного урегулирования не выступает против присоединения Украины к Евросоюзу. По его словам, 90% вопросов, которые обсуждались в рамках мирного плана США в Берлине, удалось урегулировать.
Президент США планирует позже в понедельник связаться с европейскими лидерами и Зеленским для обсуждения дальнейших шагов по разрешению украинского конфликта. Среди нерешенных вопросов при этом остается контроль над территориями.
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Со стороны Вашингтона в них приняли участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, украинскую делегацию возглавлял Зеленский. Переговоры длились два дня.