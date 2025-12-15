Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп проведет телефонный разговор с Зеленским для обсуждения мирного соглашения

Ведомости

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Ожидается, что они обсудят мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказал официальный представитель Белого дома, Россия в рамках мирного урегулирования не выступает против присоединения Украины к Евросоюзу. По его словам, 90% вопросов, которые обсуждались в рамках мирного плана США в Берлине, удалось урегулировать.

Президент США планирует позже в понедельник связаться с европейскими лидерами и Зеленским для обсуждения дальнейших шагов по разрешению украинского конфликта. Среди нерешенных вопросов при этом остается контроль над территориями.

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Со стороны Вашингтона в них приняли участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, украинскую делегацию возглавлял Зеленский. Переговоры длились два дня.

Читайте также:Зеленский заявил о несогласии по некоторым пунктам мирного соглашения
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь