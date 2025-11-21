Трамп: Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса
В рамках мирного соглашения или на поле боя, но Украина в любом случае потеряет оставшиеся части Донецкой народной республики (ДНР), поэтому она включена в мирный план США как территории, входящие в состав РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
«Эту землю они в очень короткий срок потеряют», – заявил он.
Издание Axios сообщало, что план США предусматривает передачу России части территорий, находящихся под контролем Киева, в обмен на американские гарантии безопасности. Согласно документу, территории Донбасса, которые должна покинуть Украина, получат статус демилитаризованной зоны.
20 ноября газета Financial Times писала, что, по ожиданиям администрации США, президент Украины подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.