Трамп: Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса

В рамках мирного соглашения или на поле боя, но Украина в любом случае потеряет оставшиеся части Донецкой народной республики (ДНР), поэтому она включена в мирный план США как территории, входящие в состав РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.