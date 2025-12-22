Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: Дмитриев в Москве доложит Путину о переговорах в Майами

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложит президенту Владимиру Путину о переговорах в Майями по прилете в Москву, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ему [Дмитриеву] еще надо добраться. Путь неблизкий. Когда прилетит, он доложит президенту», – сказал пресс-секретарь.

20 декабря Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Переговоры проходили с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и бизнесмена, зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Уиткофф заявил, что прошедшие консультации российской и американской делегаций были продуктивными и конструктивными.

22 декабря Дмитриев намекнул, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию может пройти в Москве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её