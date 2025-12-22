Кремль: Дмитриев в Москве доложит Путину о переговорах в Майами
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложит президенту Владимиру Путину о переговорах в Майями по прилете в Москву, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ему [Дмитриеву] еще надо добраться. Путь неблизкий. Когда прилетит, он доложит президенту», – сказал пресс-секретарь.
20 декабря Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Переговоры проходили с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и бизнесмена, зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Уиткофф заявил, что прошедшие консультации российской и американской делегаций были продуктивными и конструктивными.
22 декабря Дмитриев намекнул, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию может пройти в Москве.