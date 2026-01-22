Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Келлог предсказал мир на Украине к осени

Ведомости

Конфликт на Украине может завершиться уже к 24 августа – дню независимости страны, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Он выразил осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров, передает «РБК-Украина».

По мнению Келлога, ближайшие месяцы станут критическими. Он отметил, что президент России Владимир Путин, возможно, ищет дипломатического выхода из конфликта.

22 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина достигли завершающего этапа переговорного процесса в рамках украинского урегулирования. Он выразил оптимистичный настрой по поводу переговоров.

21 января президент США Дональд Трамп подчеркнул, что стороны конфликта близки к моменту, когда российский и украинский лидеры подпишут мирное соглашение. Он сказал, что Москва и Киев сейчас заинтересованы в достижении сделки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь