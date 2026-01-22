Келлог предсказал мир на Украине к осени
Конфликт на Украине может завершиться уже к 24 августа – дню независимости страны, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Он выразил осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров, передает «РБК-Украина».
По мнению Келлога, ближайшие месяцы станут критическими. Он отметил, что президент России Владимир Путин, возможно, ищет дипломатического выхода из конфликта.
22 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина достигли завершающего этапа переговорного процесса в рамках украинского урегулирования. Он выразил оптимистичный настрой по поводу переговоров.
21 января президент США Дональд Трамп подчеркнул, что стороны конфликта близки к моменту, когда российский и украинский лидеры подпишут мирное соглашение. Он сказал, что Москва и Киев сейчас заинтересованы в достижении сделки.