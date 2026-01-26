Песков: РФ и США достигли понимания по «формуле Анкориджа»
В ходе переговоров российской, американской и украинской стороной была обговорена «формула Анкориджа». Соответствующее понимание достигнуто с США и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас переговоры идут на экспертном уровне, их ведет рабочая группа.
Территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», имеет для российской стороны принципиальное значение, подчеркнул Песков.
«Сейчас говорить об отдельных каких-то положениях, тех вопросов, которые на повестке дня, было бы неверно, тем более делать это в публичном формате. Ни для кого не секрет, и это наша последовательная позиция, позиция нашего президента [РФ Владимира Путина], что территориальный вопрос, который является частью формулы Анкориджа, он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение. И наши переговорщики эти наши интересы продолжают отставить», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.
В ходе брифинга 23 января Песков не стал публично раскрывать содержание «формулы Анкориджа», обсуждаемой на переговорах по украинскому урегулированию. Вместе с тем он подчеркнул, что одним из фундаментальных условий для достижения мира является полный вывод украинских военных формирований с территории Донбасса.
Первый очный раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США состоялся в ОАЭ 23–24 января. В повестку вошли вопросы параметров прекращения огня, создания буферных зон и механизмов контроля за ними.
Следующая встреча делегаций трех стран намечена на 1 февраля в Абу-Даби, где стороны продолжат поиск дипломатического урегулирования конфликта.