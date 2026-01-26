Песков: РФ и США достигли понимания по «формуле Анкориджа»

«Сейчас говорить об отдельных каких-то положениях, тех вопросов, которые на повестке дня, было бы неверно, тем более делать это в публичном формате. Ни для кого не секрет, и это наша последовательная позиция, позиция нашего президента [РФ Владимира Путина], что территориальный вопрос, который является частью формулы Анкориджа, он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение. И наши переговорщики эти наши интересы продолжают отставить», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.