Почему «дух Анкориджа» так важен Москве, но не США

Почему «дух Анкориджа» так важен Москве, но не СШАИ в чем состояла суть тех знаковых договоренностей на Аляске
Несмотря на достижение в американском Анкоридже в августе 2025 г. лидерами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным взаимопонимания, на практике с того времени диалог сторон стал идти в другую сторону, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля в интервью телеканалу BRICS TV. «Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить «по-мужски», то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена <...> Пока на практике всё выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море <...> Помимо того что они [американцы] вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого радужного будущего. Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – сказал Лавров.
Что такое «дух Анкориджа»
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая позже на вопрос «Ведомостей» о том, жив ли еще много раз упоминавшийся «дух Анкориджа» и в чем он заключается, был уклончив. «Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда [в Москву] г-на [Стивена] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах. Поэтому вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть «дух Анкориджа».
Источник «Ведомостей», близкий к переговорному процессу, говорит, что Россия была готова на Аляске к каким-то территориальным «компромиссам» (но не по статусу Донбасса), в том числе по вопросу численности вооруженных сил Украины. И обязательным условием было налаживание более широкого взаимодействия с США, включая экономическое. «Но пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции», что ставит под вопрос актуальность «духа Анкориджа». По мнению эксперта, Москва все еще готова продолжить переговоры, но с учетом ситуации «на земле», а также при наличии более решительных действий со стороны США по оказанию давления на Украину и Евросоюз.
Российская сторона и ранее подчеркивала отход американцев от «духа Анкориджа». Например, 8 октября 2025 г. замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что мощный импульс, возникший после саммита Путина и Трампа, «исчерпал себя». На следующий день, 9 октября, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков не согласился с этой оценкой. 10 октября по итогам государственного визита в Таджикистан Путин сказал: «Вопросы сложные, требующие дополнительной проработки, но мы остаемся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась. Мы для себя здесь ничего не меняем» (цитата по «Россия 24»). 20 октября Рябков заявил, что альтернативы «духу Анкориджа» нет.
Как в США расценивают «дух Анкориджа»
При этом ни в заявлениях Трампа, ни в публичных выступлениях его официальных представителей никогда не звучала формулировка «дух Анкориджа», «формула Анкориджа» или «импульс Анкориджа».
По мнению заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, «дух» или «формула» Анкориджа были четко отражены в списке из 28 пунктов, согласованных спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером, а также спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в конце октября 2025 г. «Поэтому новое заявление главы российского МИДа является серьезным индикатором», – сказал он. Слова Лаврова – отражение разочарования Москвы отсутствием должного давления США на Украину, уверен эксперт.
По словам Суслова, Трамп и его окружение понимают смысл этой формулировки, но не хотят афишировать ее, чтобы не давать дополнительного повода для критики своим внутриполитическим противникам. «Трамп выбрал для себя публичное объяснение подхода к урегулированию украинского кризиса так: «Говорю с русскими и украинцами, а затем вырабатываю свой план», – подчеркнул эксперт.
Россия не заинтересована в том, чтобы «дух Анкориджа» иссяк, но и не хочет допустить, чтобы американцы «чрезмерно широко» толковали достигнутое в Анкоридже общее понимание проблемы, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Эксперт объяснил, что одна из главных проблем – разница в восприятии того, что было оговорено на Аляске. Американцы говорят, что главный вопрос – территориальный, а гарантии безопасности – гарантии Украине, отмечает Силаев. Москва, в свою очередь, напоминает, что есть еще вопросы демилитаризации, денацификации и нейтрального безъядерного статуса Украины и другие гарантии безопасности для России. «Заявление Лаврова о том, что США не готовы выполнить собственное же предложение, сделанное в Анкоридже, указывает, что такой разрыв в понимании повестки может существовать не только на уровне публичных заявлений, но и на уровне дипломатической работы», – сказал Силаев.
Сама проблема взаимопонимания не в последнюю очередь вызвана убежденностью США в своей исключительности, уверен эксперт. С их точки зрения, факт встречи с президентом США ценен для всех остальных сам по себе безотносительно достигнутых договоренностей. «Они считают, что делают России одолжение. Потому и не показывают, что договоренности имеют для них ценность», – резюмировал Силаев.
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина