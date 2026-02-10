Почему «дух Анкориджа» так важен Москве, но не США

Несмотря на достижение в американском Анкоридже в августе 2025 г. лидерами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным взаимопонимания, на практике с того времени диалог сторон стал идти в другую сторону, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля в интервью телеканалу BRICS TV. «Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить «по-мужски», то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена <...> Пока на практике всё выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море <...> Помимо того что они [американцы] вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого радужного будущего. Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – сказал Лавров.