Лавров: Россия не видит оснований считать переговоры по Украине «ширмой»
У Москвы пока нет оснований подозревать, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием США являются «ширмой», заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола об украинском урегулировании.
«Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой. Не видим, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами», – сказал министр.
Лавров объяснял, что переговоры РФ и США по Украине могут быть внешне схожи с переговорным процессом между США и Венесуэлой, а также США и Ираном. Как отметил министр, американская и венесуэльская стороны довольно успешно обсуждали необходимые им темы. «Вы знаете, чем это закончилось», – прокомментировал Лавров.
В ситуации с Ираном процесс также был налажен, по словам российского министра, и в июне 2025 г., и сейчас, когда началась военная операция США и Израиля против Тегерана. Глава МИД РФ отметил, что после последнего раунда переговоров делегаций в Женеве «расстались американская и иранская делегация на позитиве».
Лавров подчеркнул, что не видит возможности такой ситуации в рамках украинского урегулирования, но «те наши политологи, аналитики, политические деятели, члены парламента, которые не участвуют в этом по определению в закрытом процессе, начинают проводить параллели и задавать вопросы».
3 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие США в конфликте с Ираном еще никак не повлияло на процесс украинского мирного урегулирования. «Мы посмотрим, время покажет», – сказал представитель Кремля.
Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США планировалось провести 5–6 марта в Абу-Даби. Из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ встреча в эмирате оказалась под вопросом. Источники Bloomberg сообщали, что переговоры пройдут в Стамбуле.