Лавров: Россия не видит оснований считать переговоры по Украине «ширмой»

В ситуации с Ираном процесс также был налажен, по словам российского министра, и в июне 2025 г., и сейчас, когда началась военная операция США и Израиля против Тегерана. Глава МИД РФ отметил, что после последнего раунда переговоров делегаций в Женеве «расстались американская и иранская делегация на позитиве».