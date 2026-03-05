Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Россия не видит оснований считать переговоры по Украине «ширмой»

Ведомости

У Москвы пока нет оснований подозревать, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием США являются «ширмой», заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола об украинском урегулировании.

«Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой. Не видим, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами», – сказал министр.

Лавров объяснял, что переговоры РФ и США по Украине могут быть внешне схожи с переговорным процессом между США и Венесуэлой, а также США и Ираном. Как отметил министр, американская и венесуэльская стороны довольно успешно обсуждали необходимые им темы. «Вы знаете, чем это закончилось», – прокомментировал Лавров.

В ситуации с Ираном процесс также был налажен, по словам российского министра, и в июне 2025 г., и сейчас, когда началась военная операция США и Израиля против Тегерана. Глава МИД РФ отметил, что после последнего раунда переговоров делегаций в Женеве «расстались американская и иранская делегация на позитиве».

Лавров подчеркнул, что не видит возможности такой ситуации в рамках украинского урегулирования, но «те наши политологи, аналитики, политические деятели, члены парламента, которые не участвуют в этом по определению в закрытом процессе, начинают проводить параллели и задавать вопросы».

3 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие США в конфликте с Ираном еще никак не повлияло на процесс украинского мирного урегулирования. «Мы посмотрим, время покажет», – сказал представитель Кремля.

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США планировалось провести 5–6 марта в Абу-Даби. Из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ встреча в эмирате оказалась под вопросом. Источники Bloomberg сообщали, что переговоры пройдут в Стамбуле.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь