Власти Ливана запретили военную деятельность КСИР в стране
Власти Ливана приняли решение запретить любую военную деятельность Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам, передает Al Jazeera.
По его словам, он потребовал принять необходимые меры, чтобы предотвратить любую возможную военную активность представителей КСИР в Ливане.
Салам также сообщил, что Совет министров Ливана принял решение ввести визовый режим для граждан Ирана, въезжающих в страну.
2 марта правительство Ливана также запретило вооруженную деятельность движения «Хезболла» на территории страны.
Наступательная операция Израиля на Ливан началась после того, как «Хезболла» поддержала Иран и начала обстреливать северные израильские города 2 марта 2026 г.