Власти Ливана запретили «Хезболле» военную деятельность

2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по высокопоставленному члену ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. Среди целей израильских военных также оказались склады оружия и инфраструктура в нескольких районах. В тот же день глава минобороны Израиля Исраэль Кац назвал генсекретаря движения Наима Касема мишенью для уничтожения после обстрела Израиля из Ливана.