Главная / Политика /

Власти Ливана запретили «Хезболле» военную деятельность

Ведомости

Правительство Ливана запретило вооруженную деятельность движения «Хезболла» на территории страны, сообщил премьер-министр Наваф Салам. Его слова передает Al Jazeera.

«Мы заявляем о своем неприятии любых военных операций или операций по обеспечению безопасности, проводимых с территории Ливана вне рамок законных институтов», – сказал он.

По словам премьера, от движения потребовали сдать оружие, сфера деятельности организации теперь ограничена политикой. Салам отметил желание возобновить переговоры с Израилем.

2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по высокопоставленному члену ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. Среди целей израильских военных также оказались склады оружия и инфраструктура в нескольких районах. В тот же день глава минобороны Израиля Исраэль Кац назвал генсекретаря движения Наима Касема мишенью для уничтожения после обстрела Израиля из Ливана.

