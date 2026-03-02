Власти Ливана запретили «Хезболле» военную деятельность
Правительство Ливана запретило вооруженную деятельность движения «Хезболла» на территории страны, сообщил премьер-министр Наваф Салам. Его слова передает Al Jazeera.
«Мы заявляем о своем неприятии любых военных операций или операций по обеспечению безопасности, проводимых с территории Ливана вне рамок законных институтов», – сказал он.
По словам премьера, от движения потребовали сдать оружие, сфера деятельности организации теперь ограничена политикой. Салам отметил желание возобновить переговоры с Израилем.
2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по высокопоставленному члену ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. Среди целей израильских военных также оказались склады оружия и инфраструктура в нескольких районах. В тот же день глава минобороны Израиля Исраэль Кац назвал генсекретаря движения Наима Касема мишенью для уничтожения после обстрела Израиля из Ливана.