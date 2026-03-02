Глава минобороны Израиля Кац пообещал уничтожить генсека «Хезболлы»
Глава минобороны Израиля Исраэль Кац назвал генсекретаря шиитского движения «Хезболла» Наима Касема мишенью для уничтожения после обстрела Израиля из Ливана.
«Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения», – сказал Кац (цитата по ТАСС).
Утром 2 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по дополнительным целям «Хезболлы» в Ливане. Среди них – склады оружия и инфраструктура в нескольких районах. По данным отчета центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана, в результате авиаударов Израиля, предварительно, погиб 31 человек, еще 149 граждан были ранены.
2 марта Al Hadath сообщил о гибели главы парламентского блока «Хезболла» Мухаммеда Раада при атаке ЦАХАЛа на Бейрут. Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаки на Израиль в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.