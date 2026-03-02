Глава минобороны Израиля Кац пообещал уничтожить генсека «Хезболлы»

Утром 2 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по дополнительным целям «Хезболлы» в Ливане. Среди них – склады оружия и инфраструктура в нескольких районах. По данным отчета центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана, в результате авиаударов Израиля, предварительно, погиб 31 человек, еще 149 граждан были ранены.