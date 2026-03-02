Газета
ЦАХАЛ нанес точечный удар по высокопоставленному члену «Хезболлы»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес точечный удар по высокопоставленному члену ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте, сообщает ЦАХАЛ в Telegram-канале. Других подробностей атаки не приводится.

Утром 2 марта армия Израиля сообщила о новых ударах по дополнительным целям «Хезболлы» в Ливане. Среди них – склады оружия и инфраструктура в нескольких районах. В этот же день Al Hadath сообщил о гибели главы парламентского блока «Хезболла» Мухаммеда Раада при атаке ЦАХАЛа на Бейрут.

Глава минобороны Израиля Исраэль Кац назвал генсекретаря «Хезболлы» Наима Касема мишенью для уничтожения после обстрела Израиля из Ливана.

Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаки на Израиль в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

