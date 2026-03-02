ЦАХАЛ нанес точечный удар по высокопоставленному члену «Хезболлы»

Утром 2 марта армия Израиля сообщила о новых ударах по дополнительным целям «Хезболлы» в Ливане. Среди них – склады оружия и инфраструктура в нескольких районах. В этот же день Al Hadath сообщил о гибели главы парламентского блока «Хезболла» Мухаммеда Раада при атаке ЦАХАЛа на Бейрут.