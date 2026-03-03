Макрон направил авианосец «Шарль-де-Голль» в Средиземное море
Франция направила авианосец «Шарль-де-Голль» в Средиземное море на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Его слова передает Le Monde. По словам главы государства, ситуация вокруг ключевых морских маршрутов требует дополнительных мер безопасности.
Макрон отметил, что Ормузский пролив фактически закрыт, а Суэцкий канал и акватория Красного моря также находятся в зоне нестабильности. В этой связи Франция выступает с инициативой создания международной коалиции для обеспечения безопасности морских путей, необходимых для мировой экономики.
«Мы выступаем с инициативой создания коалиции, которая объединит средства, в том числе военные, для возобновления и обеспечения безопасности движения по морским маршрутам», – заявил президент.
Кроме того, после удара по британской базе на Кипре Франция направляет в регион дополнительные средства противовоздушной обороны и фрегат «Лангедок». Париж координирует действия с союзниками и европейскими партнерами, в первую очередь с Грецией, для консолидации усилий в Восточном Средиземноморье.
Комментируя удары США и Израиля по Ирану, Макрон заявил, что они «проводились вне международного права». Франция совместно с Германией и Великобританией выступает за скорейшее прекращение ударов и возвращение к дипломатическим переговорам как единственному пути к устойчивому миру в регионе, сказал он.
При этом французский лидер возложил «главную ответственность» за сложившуюся ситуацию на Иран, указав на развитие ядерной программы и баллистического потенциала, а также на поддержку вооруженных групп в соседних странах. Макрон также заявил, что иранский народ должен «свободно решать свою судьбу».
2 марта Ормузский пролив, через который проходит около 15% мировых поставок нефти и до 20% объемов СПГ, был закрыт.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. В результате боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.