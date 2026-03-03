Макрон направил авианосец «Шарль-де-Голль» в Средиземное море

Комментируя удары США и Израиля по Ирану, Макрон заявил, что они «проводились вне международного права». Франция совместно с Германией и Великобританией выступает за скорейшее прекращение ударов и возвращение к дипломатическим переговорам как единственному пути к устойчивому миру в регионе, сказал он.