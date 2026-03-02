КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива
Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти морем, закрыт. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что будет наносить удары по любому кораблю, который попытается пройти через него. Об этом сообщает агентство ISNA.
«Мы не допустим, чтобы хоть одна капля нефти покинула этот район», – заявили советник командующего КСИР Ибрахим Джабари.
«Ведомости» писали, что после начала конфликта США и Израиля с Ираном движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, резко снизилось. Всего возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, свыше 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).
Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский говорил, что через Ормузский пролив идет 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. По его словам, влияние на рынки может быть серьезным, если Тегеран решится и сможет поддерживать серьезную блокаду.