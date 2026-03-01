Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского пролива

Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского проливаТегеран способен заминировать акваторию, это приведет к росту цен на нефть и газ
Через Ормузский пролив идет 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ, влияние на рынки может быть серьезным, если Иран решится и сможет поддерживать серьезную блокаду. Об этом «Ведомостям» рассказал младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский.
Тегеран технически способен заминировать пролив и тогда на разминирование уйдет пара месяцев, из-за чего цена на нефть может вырасти на $10–15/барр., а за ней и цена на газ.
Пока есть основания полагать, что Иран, если иметь в виду его удары по территории монархий Залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ), способен усилить давление ударами по арабским НПЗ и станциям сжижения газа в регионе, отметил эксперт.
Израиль с США, в свою очередь, могут начать бить по иранскому ТЭКу: нефте- и газоперерабатывающим заводам, электростанциям и подстанциям. Удары могут быть «основательней», чем в 12-дневную войну июня 2025 г., чтобы нанести серьезный экономический ущерб Ирану, допустил Лазовский.
«Ситуация для иранского руководства создается сложная: ущерб может быть беспрецедентным, но пойти на уступки – значит, особенно после гибели аятоллы Хаменеи, пойти по пути Каддафи. А переговоры с Трампом уже все увидели к чему приводят. Пока все зависит от желания США долго вести боевые действия. Они привыкли к быстрому итогу», – говорит Лазовский.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. В результате боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.