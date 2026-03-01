Эксперт оценил последствия закрытия Ормузского пролива

«Ситуация для иранского руководства создается сложная: ущерб может быть беспрецедентным, но пойти на уступки – значит, особенно после гибели аятоллы Хаменеи, пойти по пути Каддафи. А переговоры с Трампом уже все увидели к чему приводят. Пока все зависит от желания США долго вести боевые действия. Они привыкли к быстрому итогу», – говорит Лазовский.