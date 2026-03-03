Кремль: Путин передаст позицию арабских стран Ирану

«Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством», – сказал представитель Кремля.