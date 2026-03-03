Кремль: Путин передаст позицию арабских стран Ирану

Кремль: Путин передаст позицию арабских стран ИрануПрезидент прикладывает все усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя серию телефонных переговоров с монархиями Персидского залива.
«Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством», – сказал представитель Кремля.
2 марта Путин провел телефонные переговоры с лидерами четырех арабских стран.
В беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом они выразили обеспокоенность рисками расширения конфликта. Саудовский принц отметил, что Россия может сыграть стабилизирующую роль благодаря дружеским отношениям с Ираном.
В разговоре с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом обсуждалась «беспрецедентная эскалация» вокруг Ирана в результате действий США и Израиля, которая подводит регион к грани полномасштабной войны. Лидеры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий.
С эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани Путин обсудил риски вовлечения третьих стран в конфликт. Эмир поблагодарил Россию за поддержку региона.
В разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном Путин выразил готовность передать сигналы в Тегеран. Эмиратский президент подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затрагивают ОАЭ и неоправданны, так как территория страны не используется как плацдарм для атак на Иран.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. В результате атаки погибли верховный лидер Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. Иран ответил ударами по Израилю и американским базам в регионе. В Кремле выразили «глубокое разочарование» тем, что ситуация деградировала до прямой агрессии.