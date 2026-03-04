Ставки фрахта танкеров по маршруту Ближний Восток – Китай поставили новый рекорд

При этом ставки фрахта танкеров в российских портах пока изменились незначительно, свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По данным агентства на 2 марта, стоимость фрахта танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) для доставки нефти из Новороссийска в Индию увеличилась на 1% к уровню предыдущей недели (на 27 февраля) до $9,8–10,5/барр., на север Китая – на 0,5% до $12,4/барр. Стоимость фрахта нефтяных танкеров, следующих из портов Балтики в Индию, выросла на 2–3% до $11,5–12,2/барр., на север Китая – на 1% до $14,4/барр.