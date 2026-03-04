Ставки фрахта танкеров по маршруту Ближний Восток – Китай поставили новый рекорд

Ставки фрахта танкеров по маршруту Ближний Восток – Китай поставили новый рекордРост стоимости перевозок может распространиться и на другие регионы, предупреждают эксперты
Ставки фрахта крупнотоннажных танкеров типа VLCC (дедвейтом 220 000–300 000 т) для поставок нефти с Ближнего Востока в Китай в начале марта 2026 г. выросли в 1,9 раза на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном и вызванного им сокращения движения судов в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные компании Clarksons, осуществляющей услуги в области судоходства.
По данным компании, 2 марта стоимость фрахта в баллах Worldscale (система установления фрахтовых ставок для грузов нефтеналивных танкеров) составляла WS 525, что для судов этого типа соответствует примерно $425 000 в сутки. На прошлой неделе ставка была примерно $220 000 в сутки (WS 205).
По данным Clarksons, предложения судовладельцев на рынке еще выше – они достигают $744 000 в сутки (WS 700), при этом одна из сделок уже была заключена по цене примерно $557 000 в сутки (WS 524).
Данные других отраслевых аналитиков показывают схожую динамику. По данным Лондонской фондовой биржи (LSEG), которые приводит южнокорейское издание The Chosun Daily, ставка фрахта для танкеров класса VLCC на маршруте Ближний Восток – Китай ко 2 марта взлетела до $423 736 в сутки. Это в 1,9 раза больше уровня 27 февраля ($218 154 в сутки) и является самым высоким значением за всю историю наблюдений.
Судовые брокеры также фиксируют аномальный рост цен. Например, южнокорейская компания Sinokor, доминирующая на мировом рынке нефтяных супертанкеров, запрашивает плату за фрахт на уровне, эквивалентном $20/барр., при поставках из Персидского залива в Китай, сообщило 2 марта со ссылкой на источники в брокерских компаниях агентство Bloomberg. Для сравнения: средний тариф в 2025 г. составлял около $2,5/барр.
На рынке сжиженного природного газа (СПГ) ставки фрахта также обновили максимумы на фоне проблем с экспортом из Катара, одного из крупнейших производителей СПГ в мире. По данным аналитического агентства Spark Commodities, которые приводит профильное издание LNG Prime, 2 марта ставки выросли более чем на 40% в обоих ключевых бассейнах. В Атлантическом океане они составили $61 500 в сутки (+43% к пятнице), в Тихом океане – $41 000 в сутки (+45%).
На следующий день, 3 марта, по информации Bloomberg, судовладельцы и брокеры стали запрашивать за фрахт газовозов еще большую плату – до $200 000 в сутки и выше.
В Атлантическом бассейне, по данным Spark Commodities, ставки взлетели до $161 750 в сутки. По словам главного аналитика по глобальному рынку СПГ Wood Mackenzie Фрейзера Карсона, доступность судов в марте будет низкой из-за накопившихся задержек.
Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана, осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – СПГ. По данным Lloyd’s List, 2 марта было зафиксировано падение трафика на 81%.
Кризис в регионе создает прямые риски и для мировых контейнерных перевозок, от которых зависит доставка потребительских товаров из Азии в Европу и США. По данным аналитической платформы Xeneta на 26 февраля (последние данные перед началом вооруженного конфликта на Ближнем Востоке), ставка на маршруте с Дальнего Востока в Северную Европу составляла $2224 за 40-футовый контейнер (FEU), а в Средиземноморье – $3334 за FEU. Конфликт на Ближнем Востоке, вызвавший массовую отмену рейсов перевозчиками, создает предпосылки для роста ставок в начале марта, предупреждают аналитики Xeneta.
При этом ставки фрахта танкеров в российских портах пока изменились незначительно, свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По данным агентства на 2 марта, стоимость фрахта танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) для доставки нефти из Новороссийска в Индию увеличилась на 1% к уровню предыдущей недели (на 27 февраля) до $9,8–10,5/барр., на север Китая – на 0,5% до $12,4/барр. Стоимость фрахта нефтяных танкеров, следующих из портов Балтики в Индию, выросла на 2–3% до $11,5–12,2/барр., на север Китая – на 1% до $14,4/барр.
Стоимость фрахта танкеров типа Suezmax (дедвейтом 120 000–200 000 т), по данным ЦЦИ, с 27 февраля по 2 марта не изменилась. Ставка для маршрута Новороссийск – Западная Индия составляет $9,1/барр., для маршрута Новороссийск – Северный Китай – $11/барр.
Аналитики ЦЦИ не ожидают прямого влияния конфликта на Ближнем Востоке на стоимость логистики российской нефти в ближайшее время, поскольку основные маршруты ее поставок пролегают вне зоны риска и повышенных страховых премий.
В то же время эксперты агентства видят два возможных сценария дальнейшего развития событий, отмечается в обзоре ЦЦИ. В первом сценарии спрос на российскую нефть вырастет на фоне нарушения поставок с Ближнего Востока, что впоследствии может привести к росту стоимости фрахта. В другом сценарии на фоне падения перевозок в Персидском заливе ряд судовладельцев, ранее не работавших в России, могут присоединиться к транспортировке российской нефти. Это, напротив, снизит ставки фрахта в российских портах, отмечается в обзоре.
Резкий рост ставок фрахта на маршруте Ближний Восток – Китай отражает не только фактические сложности с судоходством, но и риски дальнейшей эскалации конфликта в регионе, отмечает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым. На этом фоне страховые компании увеличивают стоимость страхования судов, указывает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Также ставки фрахта растут из-за роста использования судов на альтернативных маршрутах, в частности вдоль мыса Доброй Надежды (ЮАР), т. е. вокруг Африки, добавляет управляющий партнер «S+консалтинга» Елена Лазько. По тем же причинам растет стоимость фрахта судов, перевозящих СПГ, уголь, удобрения и другие грузы, говорит она.
Обход Красного моря через мыс Доброй Надежды увеличивает транспортное плечо на несколько тысяч морских миль, в результате чего продолжительность доставки возрастает на 10–14 дней, отмечают Гудым и инвестиционной стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Это повышает стоимость фрахта из-за более долгой занятости судна, а также дополнительных расходов на топливо, обслуживание и оплату труда экипажа, говорят эксперты. В то же время коммерчески такой маршрут вполне целесообразен, уточняет Гудым.
При сохранении напряженности на Ближнем Востоке рост ставок фрахта может распространиться и на другие регионы, считает Гудым. Маршруты поставок удлиняются из-за обхода опасных зон, при этом часть судов останется на более доходных ближневосточных направлениях, что приведет к сокращению доступного тоннажа в других регионах, поясняет она.
Ставки фрахта танкеров и балкеров в российских портах также могут начать расти в случае сохранения высоких ставок в Персидском заливе, считает Гудым. Но существенным рост не будет, замечает Суверов. К тому же увеличение ставок фрахта в российских портах компенсируется ростом цены на нефть, СПГ и другие грузы, отмечает Лазько.